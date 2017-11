L'ivresse de l'amour : du 6 au 10 novembre

Episode n° 41

Graciela annonce à Fernanda que leur plan pour se débarrasser de Luciana, est un succès. Mais Fernanda se sent coupable. Elle veut dire la vérité à son père. Graciela dit que leur objectif est atteint et c’est le plus important. Sonia prévient les travailleurs de vérifier leurs affaires. Fernanda dit à Bobby que Luciana a volé les boucles d’oreille de leur mère, qu’elle s’est rapprochée de lui pour conquérir leur père. Bobby n’est pas d’accord, Luciana est gentille ; Elle est la seule avec Martha à l’aimer.



Episode n° 42

Sonia trouve les boucles dans le sac de Luciana, confirmant les doutes de David sur sa culpabilité. Luciana est déçue qu’il puisse croire qu’elle est une voleuse. Bobby dit à la jeune femme qu’il va la défendre. Luciana est touchée et le remercie de croire en son innocence. Cesar dit à David qu’il doit parler avec Luciana et doit faire une enquête. Si il la laisser partir, il le regrettera. Graciela entend leur conversation. Martha, Miguel et Leon sont certains qu’elle n’a rien volé.



Episode n° 43

David dit à Susan que Martha, Carlos et Miguel ont déposé leur démission, suite à l’incident avec Luciana. Susan lui avoue que la jeune femme l’aime. David se rend compte de ses torts et veut s’excuser. Fernanda est ivre et tombe dans les escaliers. Luciana arrive à temps et la sauve. Lilian dit à Fernanda que ce n’est pas grave. Cesar précise que c’est grâce à Luciana. Si elle n’était pas intervenue, elle aurait pu être gravement blessée. Graciela dit à David qu’il doit voir sa fille. David veut remercier Luciana et lui demander de lui pardonner. Mais Luciana lui prévient qu’elle ne restera pas car il a douté de son honnêteté.



Episode n° 44

Miguel avoue à David qu’il est mal à l’aise de travailler pour lui. Il aime Luciana. Mais avant qu’il parte, il découvrira qui a essayé de faire du mal à la jeune femme et mis au point ce piège. Martha dit à sa fille qu’elle partira avec elle. Fernanda la supplie de ne pas partir, Bobby a besoin d’elle. Martha lui répond qu’elle les aime très fort mais elle n’a pas vécu avec sa fille pendant de très longues années. Elle vient juste de la retrouver et elle doit la soutenir. Bobby est triste mais il comprend qu’elles ont besoin l’une de l’autre. Miguel dit à Luciana qu’il a prévenu David : il la défendra contre tous y compris David.



Episode n° 45

Miguel raconte à Luciana sa conversation avec David. Ce dernier se serait déjà excusée auprès de la jeune femme. Fernanda dit à Tano qu’elle se sent mal. Ce dernier lui conseille de dire la vérité, qu’elle a mis les boucles dans le sac de la jeune femme. Bobby prévient son père, qu’il partira avec Martha et Luciana car personne ne fait attention à lui dans la maison. Graciela se met en colère car Fernanda a dit la vérité à son père. Elle ne veut pas que Martha quitte la maison. Mais elle n’a pas avoué à son père l’implication de Graciela.





Casting

Irina Baeva (Luciana Muñoz Estrada), Gabriel Soto (David Robles Morán), Kimberly Dos Ramos (Graciela), Cynthia Klitbo (Marta Estrada Vda. de Muñoz), Azela Robinson (Lilian ).