L'ivresse de l'amour : du 23 au 27 octobre

Luciana demande à Davide de lui accorder deux heures de son temps. Il accepte. Puis il tire les rideaux et laisse le soleil entrer. Ce qui surprend toutes les personnes présentes. David lui dit que c’est grâce à elle. Il lui demande si il vend les vignes et quitte la région, est-ce que sa famille et elle le suivrait. Leon annonce à Luciana qu’il a invité Carito à sortir et qu’elle a accepté. La jeune femme l’avertit que Carito est amoureuse de Miguel. Pendant ce temps, Juan joue la comédie, car David lui a dit de contacter le futur acheteur des vignes. Il a pris sa décision. Pourtant, Cesar lui conseille de se méfier de Juan.



Juan annonce à Lilian que la vente des vignes est quasiment faite, et que bientôt ils recevront l’argent. Ensuite, ils vont disparaître et David ne les verra plus jamais. Luciana montre à David les vignes, ce qu’il a plus de cher. David prévient son personnel, qu’il a changé d’avis et ne veut plus vendre. Juan avertit Lilian.



Lilian a un plan. Elle propose à Juan de contaminer la réserve de vin. Mais le jeune homme refuse. Depuis leur dernière tentative, on a mis en place un système de sécurité. Lilian est furieuse de voir Martha avec Gutierrez. Perla demande à Juan ce qu’il va advenir d’elle puisque David ne vend plus. Il lui conseille d’attendre. Bobby avoue à Luciana que depuis son arrivée, son père va mieux, qu’il semble plus heureux, comme il devrait l’être.



Juan et Lilian complotent toujours contre David. Pour Lilian, l’affaire est en train de leur échapper. Miguel sait que Luciana est partie avec le patron mais Luciana le rassure. Elle l’a fait car Bobby l’a invité. Martha avertit sa fille, ce ne pas correct de se promener seule avec le patron. David et Juan sont stupéfaits : Graciela est leur nouveau partenaire. Elle le fait par amour pour son neveu. De plus elle veut prouver à tous qu’elle a changé. Lilian menace Luciana : elle va regretter d’être revenue.



Lilian demande à Graciela pour quelle raison elle est revenue. David lui annonce que la jeune femme a acheté ses bouteilles de vin. Elle sera leur associée dans la campagne de lancement. Graciela rajoute qu’elle l’a fait pour sauver la vigneraie. Juan avertit Graciela qu’elle n’aurait pas dû revenir. Il pourrait révéler son secret. Mais Graciela n’a pas peur car il n’a aucune preuve. En revanche, elle peut prouver que Lilian et lui escroquent David. Luciana aperçoit David avec Graciela, ce qui la rend jalouse.





Casting

Irina Baeva (Luciana Muñoz Estrada), Gabriel Soto (David Robles Morán), Kimberly Dos Ramos (Graciela), Cynthia Klitbo (Marta Estrada Vda. de Muñoz), Azela Robinson (Lilian ).