L'ivresse de l'amour : du 20 au 24 novembre

Episode n° 51

Luciana demande à sa mère pourquoi Lilian la déteste autant. Martha croit que cela a un rapport avec son mari. Luciana trouve la situation injuste. Juan dit à Perla qu’il est dans une impasse et que son avenir au sein de la société est compromis, avec l’annulation de la vente et l’histoire des pesticides. Il veut se venger de David. Luciana avertit David : elle reviendra à condition que Lilian arrête de harceler sa mère. Il doit choisir : sa belle-mère ou eux.



Episode n° 52

David fait la promesse à Luciana que personne ne blessera plus sa mère. Fernanda dit à Tano que pour son anniversaire elle veut un baiser de sa part. Le jeune homme lui répond qu’elle est très jolie mais il est avec Susan. David serait contre leur relation et de plus, il a promis de respecter sa fille. David se fâche quand il ne voit pas fille dans sa chambre. Gutierrez se rend à l’hôpital pour voir Martha. Cette dernière sait que Lilian lui a demandé de ne plus l’approcher et d’arrêter sa fille. Pour ces raisons, elle ne veut plus le voir.



Episode n° 53

Juan ne veut admettre la défaite. Perla lui assure de son soutien. Graciela demande à Lilian pour quelle raison elle déteste Martha. Ce serait parce qu’elle aurait été la maîtresse de son mari. Perla tente de faire changer d’avis David mais il ne la croit pas. David dit à Luciana qu’il n’a pas oublié leur baiser malgré qu’il soit dévoué à ses enfants. Mais la jeune femme refuse. Il l’a trop blessée quand il a douté d’elle. De plus, elle ne veut pas se mettre les enfants et lui. Ils devraient faire leur vie chacun de leur côté.



Episode n° 54

Graciela met le parfum de sa sœur et dit à David qu’elle sera toujours là pour le soutenir. Il accepte son aide, surtout que depuis le licenciement de Juan, ils ont beaucoup de travail. Devant David, Lilian demande à Graciela ce qu’elle fait dans la chambre de sa sœur. Graciela répond que sa sœur lui manque. Juan fait chanter Graciela et sa mère. A la jeune femme, il menace de révéler qu’elle a tué sa sœur, et à Lilian son implication dans la séparation de Martha et de sa famille.



Episode n° 55

Cesar demande à Juan pourquoi il vient l’aider. Ce dernier lui répond que Susan sort avec Tano. Cesar le sait. Graciela fait remarquer à David que Luciana et Miguel forment un beau couple. Ce qui ne plait pas à David. Miguel rajoute que ce n’est pas un secret qu’ils soient amoureux. Luciana demande à Miguel pourquoi il a parlé de leur relation devant David et Graciela. Miguel l’a fait pour que David le sache. Fernanda recherche Tano. Susan avertit la jeune fille que Tano et elle sortent ensemble et qu’il faut qu’elle se fasse une raison. Sinon elle ira prévenir son père.





Casting

Irina Baeva (Luciana Muñoz Estrada), Gabriel Soto (David Robles Morán), Kimberly Dos Ramos (Graciela), Cynthia Klitbo (Marta Estrada Vda. de Muñoz), Azela Robinson (Lilian ).