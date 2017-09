L'ivresse de l'amour : du 2 au 6 octobre

Episode n° 16

Lilian pique une colère quand David dit que Luciana et sa famille vont rester. Juan dit à Cesar que les vignobles sont en en mauvais état et la seule solution est de vendre. David ne veut pas. Il lui demande de le convaincre. Pour César, la situation n’est pas si mauvaise mais il va en parler à David. Lilian est furieuse de voir David et Luciana ensemble.

Miguel dit de lui expliquer ce qu’elle fabrique avec David.



Episode n° 17

Luciana dit à Miguel qu'ils ne faisait rien de méchant. Miguel veut préserver son honneur. Il faut se méfier des rumeurs. Lilian dit à Sonia qu’elle veut gagner l’affection de ses petits enfants donc il faut se débarrasser de Martha.

juan essaie de savoir ce que David de Luciana. Il tente de le faire parler. Martha dispute Luciana pour avoir marché avec David près de la rivière.



Episode n° 18

David dit à Cesar que la fille de Martha va travailler dans les vignobles. Elle sera en essai le temps de quelque temps pour voir si elle convient. Il y a beaucoup de travail. Bobby et Luciana jouent et font tomber une photo de Lisa. David dispute Bobby et licencie Luciana.



Episode n°19

Martha dit à sa fille qu'elle veut qu'elle reste. Bobby demande à son père de tout faire pour retenir Luciana. Lilian essaie de semer la zizanie entre Fernanda et Martha afin de pouvoir la licencier. David présente ses excuses à Luciana.



Episode n°20

Miguel dit à David que son attitude est étrange, que peut-être il est intéressé, voire attiré par Luciana. Lilian prévient David qu’il ne doit pas partir à la recherche de la jeune femme. Les rumeurs circulent sur son compte, disant qu’il veut la jeune femme. David met les choses au clair. Il n’acceptera aucune remarque sur son compte. Luciana dit qu’elle restera à condition que Lilian cesse de maltraiter sa mère.





Casting

Irina Baeva (Luciana Muñoz Estrada), Gabriel Soto (David Robles Morán), Kimberly Dos Ramos (Graciela), Cynthia Klitbo (Marta Estrada Vda. de Muñoz), Azela Robinson (Lilian ).