L'ivresse de l'amour : du 16 au 20 octobre

Episode n° 26

Luciana dit à Miguel qu’il aurait embrassé Perlita, selon la jeune femme. Mais Miguel nie, il ne se rappelle pas l’avoir fait. Et de plus il n’aime qu’elle. David allait accepter de vendre quand Miguel le fait douter, ce qui enrage Juan. Miguel met les choses au clair avec Carito. Il l’aime bien.



Episode n° 27

Miguel demande à David pour quelle raison il a changé d’attitude depuis l’arrivée de Luciana. Lilian avertit Juan qu’ils doivent absolument vendre la vigneraie. Cela devient urgent. Juan veut savoir pourquoi elle déteste autant Martha. Elle lui répond que cela a un rapport avec son mari. Luciana et Miguel apportent à David l’argent qu’ils ont réussi à collecter. Cela correspond aux économies de tous ses employés. David les remercie pour leur geste mais il ne peut accepter. Luciana lui répond que vendre n’est pas la solution.



Episode n° 28

Fernanda dit à Graciela que son père a des problèmes d’argent et qu’il pourrait vendre les vignes. Graciela la rassure et lui promet qu’elle va essayer de trouver une solution. Miguel avoue à Susan qu’il a des soupçons sur David. Il pense qu’il est intéressé par Luciana. Mais Susan est claire ; cela dépend de la jeune femme. Cette dernière dit à David que tous les employés sont prêts à lui donner leurs économies. David demande à Luciana si Miguel est son petit-ami. Luciana lui répond qu’à partir du moment où ils font du bon travail, la vie personnelle de ses employés ne lui regarde pas. David avoue à Cesar qu’il ne supporte pas de voir Luciana avec Miguel.



Episode n° 29

Luciana dit à Susan que Miguel a beaucoup de qualités et qu’elle l’admire. Mais est-ce suffisant pour être ensemble ? Si ce n’est pas le cas, cela lui briserait le cœur de perdre son amitié. Susan lui conseille d’essayer. Mais Luciana commence à ressentit quelques chose pour David. Pendant ce temps, David est certain que la jeune femme est attirée par lui. Il ne lui est pas indifférent. Cesar avise David de parler avec Luciana et de lui avouer ses sentiments. Mais David craint la réaction des enfants.



Episode n° 30

Susan et Miguel proposent plusieurs solutions à David pour ne pas vendre la vigneraie. David leur demande si ils savent ce qui se passent avec les vignes. Ils ont des suspicions mais pas de preuves. Juan avertit Susan de ne pas lui chercher des problèmes. Juan prévient Graciela que si elle ne veut pas que David sache qu’elle a tué sa femme, elle ne doit jamais revenir. Luciana dit à David qu’elle s’est renseignée sur les emprunts. Il lui répond que la situation est compliquée et qu’il a pris sa décision. Il va vendre.







Casting

Irina Baeva (Luciana Muñoz Estrada), Gabriel Soto (David Robles Morán), Kimberly Dos Ramos (Graciela), Cynthia Klitbo (Marta Estrada Vda. de Muñoz), Azela Robinson (Lilian ).