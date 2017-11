L'ivresse de l'amour : du 13 au 17 novembre

Episode n° 46

David dit à Luciana qu’il l’aime et que sa fille a avoué avoir mis les boucles d’oreille dans son sac. La jeune femme se sent trahie qu’il ait douté d’elle, malgré ses aveux. Lilian arrive avec la police pour l’arrêter. David les reçoit et leur annonce que ce n’est pas nécessaire, car la jeune femme est innocente. Gutierrez prévient Lilian qu’il ne fera jamais rien pour blesser Martha. Si elle lui dit qu’il a fait déporter sa famille, il révèlera à David qu’il l’a fait sur son ordre. Fernanda demande pardon à Martha et à Luciana pour ses mensonges. Elle l’a fait car elle veut l’affection de son père, qu’il leur dise que Bobby et elle sont les personnes les plus importantes dans sa vie.



Episode n° 47

Susan dit à Tano qu’elle espère que Fernanda comprendra. Il n’y aucune chance que Tano et elle soient ensemble. Pendant ce temps, Fernanda avoue à Martha qu’elle n’a jamais voulu la faire souffrir. David dit à Cesar qu’il imagine un avenir avec Luciana. Mais en entendant sa fille, toute la peine qu’elle ressent, il s’est rendu compte qu’il doit se rapprocher d’eux. Cesar est d’accord, il doit donner la priorité à ses enfants. Cependant, il ne doit pas fermer son cœur.



Episode n° 48

Luciana ne veut pas interférer entre David et ses enfants. Juan et Miguel ont une violente altercation. Juan manque de respect vis-à-vis de Luciana, ce qu’il ne supporte pas. Luciana avertit David que Juan parle de lui derrière son dos. Ce qui n’est pas correct. David prévient Juan qu’il n’est pas d’accord avec sa manière de gérer la vigne. Dorénavant, il s’en occupera. Juan lui répond que si il ne lui fait pas confiance, il préfère partir. Lilian et Martha se disputant quand cette dernière s’évanouit.



Episode n° 49

Fernanda et Bobby découvrent Martha inconsciente. Sonia leur dit qu’elle a appelé une ambulance et va prévenir le docteur César. Graciela avertit Luciana de laisser David, car cela peut causer des tords à Fernanda. Luciana ne se laisse pas démonter et lui demande de répéter ce qu’elle a dit devant David. Graciela essaie de justifier mais David n’apprécie pas son attitude. Elle ne respecte pas les autres, comme le fait sa mère. Martha et Luciana font partir de la famille donc méritent tout son respect. Luciana mentionne à David que le pesticide acheté par Juan a intoxiqué les travailleurs.



Episode n° 50

Luciana ne veut pas perdre sa mère. David la rassure. Il fera tout son possible pour qu’elle aille mieux. Il la prend dans ses bras. Sonia les aperçoit. David appelle Juan et lui demande de revenir. Ils sont en situation de crise. Juan ne veut pas. Dans la colère, David lui annonce qu’il est licencié. Luciana avoue à sa mère que Fernanda et son frère l’aiment beaucoup et qu’ils ont besoin d’elle.





Casting

Irina Baeva (Luciana Muñoz Estrada), Gabriel Soto (David Robles Morán), Kimberly Dos Ramos (Graciela), Cynthia Klitbo (Marta Estrada Vda. de Muñoz), Azela Robinson (Lilian ).