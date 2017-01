L'humoriste Smaïn est à Tahiti

Arrivée au fenua sous la pluie pour l'humoriste Smaïn. Il se produira les 27 et 28 janvier au Grand théâtre de la Maison de la culture.Pour Tahiti, Smaïn a truffé ses sketchs de références locales. Son spectacle s'intitule "Mon meilleur show men"... rappelant une célèbre recette du fenua. Il dévoile avec justesse et humour certains aspects de notre société et situations de notre quotidien en passant en revue "l’adoption", "un rendez-vous chez un psy", "le mariage mixte" ... et bien d’autres surprises encore.