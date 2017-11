L’homme retrouvé mort à Toahotu devait être jugé aujourd’hui

Rédaction Web

C’est un journaliste présent dans la salle d’audience qui a alerté l’avocat général alors que le prévenu était appelé à la barre.Il a fait remarquer au magistrat que l’identité du mis en cause était identique à celle de l’homme découvert sans vie dimanche dernier.Les magistrats de la cour d’appel ont alors suspendu l’audience pour procéder à des vérifications.Et le prévenu qu'ils attendaient est bien l’homme de 26 ans décédé le week-end dernier , probablement après avoir été frappé. Une mort suspecte qui fait l’objet d’investigations Ce jeudi matin, il devait comparaître devant la cour d’appel pour mise en danger de la vie d’autrui, refus d’obtempérer et usage de stupéfiants.Faits pour lesquels il avait été condamné en première instance à 4 mois de prison avec sursis et 3 mois de suspension de son permis de conduire. Son décès entraîne de facto la fin des poursuite judiciaires.