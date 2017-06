L’homme qui a poignardé sa compagne placé à Nuutania

J-B. C.

Ce perliculteur n’aurait pas supporté que sa compagne, de 31 ans sa cadette, lui annonce qu’elle le quittait. Vendredi matin, fou de rage, il a saisi un couteau dans son véhicule et a frappé au moins une fois sa victime. Il s’en est également pris à la belle-sœur de celle-ci qui avait eu le courage d’intervenir, lui occasionnant 10 jours d’incapacité de travail.Sa compagne est, elle, toujours hospitalisée au service réanimation de l'hôpital de Taaone en raison de ses blessures, notamment une hémorragie pulmonaire. Ses jours ne sont toutefois plus en danger.« Je n’ai jamais voulu ça. Je voulais me suicider devant elle. Quand je lui ai dit que j’allais me tuer, elle m’a dit : ‘vas-y’ avec un regard tellement méprisant. Je suis vraiment désolé », a déclaré le perliculteur.Le tribunal n’ayant pas reçu les conclusions de l’expert-psychiatre, le procès a finalement été reporté. Craignant que le quinquagénaire ne s’en prenne une nouvelle fois à sa victime, ou qu’il cherche à faire pression sur les témoins, le tribunal a décidé de son incarcération à la maison d'arrêt de Faa’a jusqu’à sa comparution, le mois prochain.