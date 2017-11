L'équivalent "Fonds vert" réintroduit dans le budget des Outre-mer grâce à un amendement de Maina Sage

La ministre des Outre-mer Annick Girardin avait annoncé en commission que l'équivalent "Fonds vert" (prêts à taux zéro pour les projets d'atténuation ou d'adaptation aux changements climatiques), promesse de François Hollande quand il s'était rendu en Polynésie en 2016, ne serait pas reconduit.

L'idée est "d'abonder le fonds vert de manière plus importante sur l'ensemble des territoires outre-mer", en s'appuyant pour cela sur le sommet Climat du 12 décembre à Paris qui "doit nous servir pour obtenir ce fonds vert", a-t-elle expliqué jeudi, assurant que "tous les projets engagés en 2018 seront financées".

Cet équivalent "Fonds vert" avait été créé car les collectivités du Pacifique ne sont pas éligibles au fonds vert pour le climat ou à d'autres mécanismes existants dans les départements et régions d'Outre-mer, comme l'assurance Cat Nat (catastrophe naturelle), a défendu Maina Sage, estimant que la disparition de ce dispositif, en pleine COP 23, était "un mauvais signal".

En Polynésie française, il a permis de financer en 2017 environ 12,5 millions d'euros d'investissement différents projets (école bioclimatique, lampadaires photovoltaïques, etc.), a-t-elle rappelé, et 20 millions d'euros de projets sont d'ores et déjà identifiés pour 2018.

"Cet équivalent +Fonds vert+ a impulsé une dynamique" dans le Pacifique, a souligné Ericka Bareigts (La Réunion, Nouvelle Gauche). "Ne lâchons pas ce qui marche", a demandé Yves Jego (Constructifs).

Le budget Outre-mer pour 2018 est en hausse de 4,4% à structure constante par rapport à 2017, à 2,02 milliards d'euros, a indiqué Mme Girardin.

Plusieurs députés ont déploré que le fonds d'urgence outre-mer ne soit abondé que de 10 millions d'euros, alors que les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy viennent d'être dévastées par le cyclone Irma. "Le fonds d'urgence sera abondé autant qu'il le faudra", a assuré la ministre, avec "une taxation de tous les ministères" pour l'alimenter.

Les députés se sont aussi inquiétés de la diminution des crédits pour le logement et d'une baisse du budget de l'agence de l'Outre-mer pour la mobilité (Ladom), alors que les missions de cet organisme qui finance notamment les billets d'avions pour les jeunes étudiants, augmentent.

Jean-Yves Rathenon (La Réunion, LFI), a dénoncé "un budget de repli", qui "ne jette pas les bases d'un avenir meilleur" pour les ultramarins, Jean-Philippe Nilor (Martinique, GDR) un budget "sans audace et sans ambition" et David Lorion (La Réunion, LR) un budget "en trompe l'oeil". Ericka Bareigts s'est aussi inquiétée pour le Plan séisme Antilles ou la Cité des Outre-mer. Naïma Moutchou (LREM) a salué au contraire un budget "sincère".

"C'est la première fois que je me sens vraiment bien dans cette assemblée", a déclaré le député François Ruffin (LFI) en saluant ses collègues ultramarins. "Sans doute il y a des désaccords entre vous mais vous songez à l'intérêt de vos territoires et vous parvenez à passer par dessus ces désaccords", a-t-il noté, espérant "un effet de contagion sur l'ensemble des élus métropolitains".

AFP