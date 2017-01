L'épidémie de grippe arrive en Polynésie

Rédaction web avec Sophie Guébel

La grippe, une maladie très contagieuse qui tue chaque année près de 1000 personnes en France. L'année dernière, en Polynésie, l'épidémie avait eu lieu au mois de mars. Cette année, elle arrive un peu plus tôt. "La grippe fait le tour du monde en permanence. C'est un virus qui se transmet de proche en proche et qui, en gros, circule tout au long de l'année tout autour du monde. C'est pour cela que c'est une grippe saisonnière. Et, elle mute en permanence", explique le docteur David Prevost, médecin généraliste à la clinique Paofai.Pour la veille sanitaire qui suit de près l'évolution de la grippe, pas d'inquiétude pour le moment. Mais avec le retour en vacances et la rentrée scolaire, la grippe pourrait se manifester d'ici quelques semaines. "Il y a de nombreux échanges avec la France et avec l'hémisphère nord en général et les États-Unis aussi. Et, actuellement, du fait des vacances scolaires, il y a des personnes qui sont en France et qui vont revenir bientôt pour la rentrée (...) L'année dernière on avait observé un décalage d’un mois et demi de l'arrivée de la grippe par rapport au début de l'épidémie en France, donc on peut s'attendre à l'arrivée de la grippe ici mi-janvier", estime Marine Giard, responsable du bureau de veille sanitaire.Un vaccin protège de la grippe. Le Vaxigrip a été distribué dans toutes les pharmacies de Polynésie depuis le début de la campagne de vaccination en octobre 2016. Gratuit pour les personnes à risques, il ne l'est en revanche pas pour le reste de la population. "Il y a une liste de personnes prioritaires qui ont droit à des vaccins gratuits. Ce sont les personnels de santé, les femmes enceintes, les personnes âgées de plus de 60 ans et les personnes qui ont une maladie chronique, qui sont en ALD (allocation longue durée). Et puis, il y a d'autres personnes qui peuvent être estimées à risque par leur médecin traitant", détaille Marine Giard. Les autres pourront acheter le vaccin en pharmacie.Mais s'il est efficace selon les professionnels de santé, il faut ne pas oublier les gestes essentiels à adopter. Bien se laver les mains, se protéger lorsque l'on tousse ou que l'on éternue et se moucher avec un mouchoir jetable. En pharmacie vous trouverez également des médicaments efficaces pour stimuler les défenses immunitaires.