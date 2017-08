L'école Veroti'a renaît de ses décombres

Rédaction web avec communiqué

Ce nouvel établissement dispose d’une surface totale de 1942 m² couverts, dont 9 salles de. Une grande importance a été donnée aux espaces verts pour permettre aux élèves et aux enseignants de bénéficier des meilleures conditions d’études et de travail dans un cadre naturel.Cette nouvelle structure répond à la politique éducative communale mettant au cœur l’enfant, son environnement, ses savoirs et savoirs faire.La toute première école de Veroti’a avait été dévastée par le cyclone Veena en 1983. Ce fut une grande prouesse et un défi pour l’architecte Benoit Rochet de concevoir les bâtiments en ayant pour objectif de proposer des locaux aux normes bio climatiques. Une ventilation naturelle, un jardin pour chaque classe et des couleurs chaudes pour susciter aux élèves la motivation et l’envie d’apprendre.Comme on le voit, tout a été prévu et conçu pour que les 230 enfants qui effectueront leur rentrée le jeudi 17 août se sentent à l'aise et travaillent dans un environnement favorisant leur épanouissement.