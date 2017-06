L'avenir du campus de Outumaoro discuté à la présidence

Rédaction web avec communiqué

Patrick Capolsini, président de l'UPF a exposé les différents projets concernant l’avenir du campus de Outumaoro, tant en termes d’infrastructures que de ce qui relève du contenu pédagogique, en lien avec les besoins du Pays.Teva Rohfritsch a réaffirmé quant à lui, le souhait du Gouvernement de poursuivre un travail en étroite collaboration avec toute la communauté éducative universitaire, pour le bien et la réussite des étudiants de l’université, futurs acteurs du développement économique de notre Pays.En poste depuis 1994 au sein de l’Université de la Polynésie française, Patrick Capolsini a consacré l’essentiel de ses activités de recherche sur le milieu récifal dans un premier temps, puis vers les données à caractère géographique dans un second temps. Très actif au sein du campus universitaire, et dans l’élaboration des supports numériques en ligne, il a dirigé de 2004 à 2008 le département « Sciences, Sciences médicales et Technologies » et est devenu en 2011 vice-président du Conseil d’administration de l’UPF, en charge des affaires financières et des ressources humaines. Prenant la suite d’Eric Conte, il a accédé à la fonction de président de l’Université de la Polynésie française le 13 avril dernier.