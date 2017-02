L’auteur présumé du vol de l’arme d’un gendarme arrêté….par hasard

J-B. C.alvas

Sur lui, les fonctionnaires ont découvert une petite quantité de paka et d’ice mais aussi divers objets dont il ne pouvait justifier la provenance. Il a donc été placé en garde à vue.Or, cet individu d’une vingtaine d’années, bien connu de la justice, était en parallèle recherché par les enquêteurs de la gendarmerie qui croient savoir qu’il est l’auteur du vol du pistolet appartenant au militaire.Le mis en cause sera jugé par le tribunal correctionnel, ce jeudi, en comparution immédiate, pour cambriolages et détention de stupéfiants. Et il pourrait, dans la foulée, être mis en examen pour le vol de l’arme, cette affaire ayant été confiée à un juge d’instruction.Trois individus ont d’ores et déjà été écroués dans le dossier car soupçonnés d’être les receleurs du pistolet qui a été récupéré, avec son chargeur, par les enquêteurs de la gendarmerie.