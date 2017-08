L’association Phisigma au chevet des personnes âgées

Rédaction web avec Esther Parau-Cordette

Divertir les personnes âgées par la musique est une mission que s’est donnée l’association Phisigma. Après avoir visité quatre foyers d’accueils, ses membres en majorité, des retraités font un pas de plus en se produisant dans ce centre d’hébergement de longue durée de Taunoa."Nous sommes un groupe d'amis qui aimons jouer de la musique et nous nous sommes aperçus que les personnes âgées aimaient beaucoup chanter, surtout les vieilles chansons.", explique Marie-claire Gardan, vice-présidente de l'association Phisigma.Pour les églises et les employés qui côtoient régulièrement ces foyers : c’est un peu de lumière qui rentre dans les journées parfois monotones des résidents.Pour toucher les cordes sensibles, l’orchestre se fait plaisir en interprétant des chansons qui parlent aux matahiapo, même la doyenne âgée de 104 ans bat la mesure. La musique joyeuse ravive les mémoires parfois défaillantes de certains d’entre eux.Réticents au départ, les matahiapo se laissent approcher. Il n’est pas question d’animer la piste de danse mais des discussions s’engagent sur des anecdotes liées au passé.