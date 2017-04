L'armée ouvre les portes du RSMA pour former les jeunes à l'emploi

Le RSMA propose plusieurs formations professionnelles aux jeunes pour les aider à trouver un emploi. Chaque année, il forme 600 polynésiens à travers 19 formations qui s'adaptent à la demande du marché.



« Nous proposons de nombreuses formations. La dernière créée concerne le bien-être et le SPA car nous savons qu'il y a une grosse demande d'emploi dans ce secteur à Bora Bora», explique le lieutenant-colonel Philippe Pelletier.



Le taux d’insertion professionnelle est élevé. En effet, 80% des jeunes qui ont suivi une formation au RSMA ont trouvé un emploi.



Pour pouvoir suivre une formation, il suffit de respecter deux critères : être volontaire et avoir entre 18 et 25 ans.