L’agresseur du parking écope de 6 mois ferme

J-B. C.

En juin dernier, cet individu de 22 ans s’en était pris à deux jeunes femmes qui se trouvaient à l’intérieur du parking, alors qu’elles attendaient l’ascenseur. Grace aux caméras de surveillance, il avait été rapidement identifié et appréhendé.A la barre, ces deux victimes sont venues témoigner. « Si j’ai porté plainte, c’est que je ne veux plus que ce genre d’actes se reproduise. Aucune femme ne doit subir ce type d’actes », a dit, en pleurs, l’une d’elles.Le prévenu a, lui, indiqué qu’il était désormais suivi par une psychologue et qu’il faisait un travail sur lui-même. « A partir d’aujourd’hui, je n’aurai plus jamais de gestes déplacés de ce genre », a-t-il assuré en s’adressant à ses victimes.L’homme avait déjà été condamné à six mois de prison ferme pour avoir agressé une ressortissante américaine en octobre 2016. Il a de nouveau écopé de la même peine. Il devra, de plus, se soumettre à un suivi socio-judiciaire à sa sortie de Nuutania et la justice lui a fait obligation de suivre des soins psychiatriques.