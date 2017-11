L'age du départ à la retraite fait débat

Si pour l'une, "Travailler plus longtemps, ce serait bien pour assurer sa retraite plus longtemps.", pour l'autre, "62 ans, c'est pas la peine. Tu ne vas pas profiter. A cet âge-là, c'est fini. T'es foutu.". Comme on le voit, les avis sont partagés.



Dans l’état actuel de sa rédaction, le texte prévoit qu’un salarié puisse partir à la retraite à 61 ans en 2019 et à 62 ans en 2020.

Résultat: la durée des cotisations augmentent. Elles passeraient de 35 ans aujourd’hui à 38 ans dès 2019. Soit 3 ans d’efforts supplémentaires. Le taux d’augmentation annuel des cotisations elles-mêmes, pourrait passer de 0,39% à 0,51%. Du côté des syndicats, on dénonce une réforme trop brutale.



"Il n'y a pas d'évolution pour nous. Si cela va à l'encontre des avantages des salariés, on sera dans la rue et on leur montrera que cela suffit," assure 'Atonia Teriinohorai, de O Oe To Oe Rima.



Même son de cloche du côté de Lucie Tiffenat, secrétaire générale du syndicat Otahi. " Le gouvernement nous a présenté une hausse des cotisations, 2% d'emblée dès que le texte va passer, certainement début 2018, pour le déficit de la retraite, et il y aura certainement des cotisations d'équilibre par la suite. Même les chefs d'entreprises sont très inquiets et les salariés encore plus."