L'adressage à Mahina débute ce mardi

Habitants de Mahina : dans les deux mois qui viennent, vous allez recevoir la visite d'agents et d'élus communaux pour l'adressage de votre logement. Le dispositif débute ce mardi à partir de 16 heures. Dans un premier temps, c'est le secteur de la Pointe Vénus, entre la salle Christian Helme et le Phare, qui seront ciblées.Le maire, Damas Teuira, demande aux administrés de fournir leurs factures récentes d'eau, déchets et EDT, afin de faciliter cette démarche.Rappel : Les services administratifs de la mairie accueille le public, du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30, en journée continue, et le vendredi de 7h30 à 14h30 en journée continue également.Contacts : 40 48 11 35 / 89 408 408Mail : courrier@mahina.pf Fb : Ville de Mahina