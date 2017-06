L'académie Tahitienne : les trois nouveaux membres prennent leurs fonctions

Rédaction web avec communiqué

Ces nouveaux immortels ont été consciencieusement choisis, le 31 mars dernier, parmi vingt-sept candidatures, un chiffre record de depuis la création de l’Académie tahitienne en 1974.Ainsi, Patricia Tuhoe va remplacer Duro Raapoto, disparu le 7 mai 2014. Charles Tetaria remplacera quant à lui Mme Patua Coulin, dit māmā Vaetua, disparue le 17 mars 2016, et enfin Mme Emma Faua-Tufariua va remplacer John Doom disparu le 26 décembre 2016.Une cérémonie codifiée avec des protocoles ancestraux a été procédée : le orero des nouveaux immortels. Il s'agit d'un rite officialisant leur intégration au sein de l’Académie, démontrant ainsi leur aisance à manier la langue tahitienne. Hubert Coppenrath, présent à cette occasion, a quant à lui évoqué les dernières publications de l’Académie et surtout la réédition du Fa’atoro parau a te Fare Vāna’a de 1999, en format poche cette fois-ci, dans laquelle des nouveaux mots ont été intégrés.Sur des explications de l’académicien Winston Pukoki et du linguiste Jacques Vernaudon, les participants ont bénéficié d’une présentation de l’évolution du site internet de Te Fare Vāna’a, www.farevanaa.pf , dont l’interface a été rénovée.