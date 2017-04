L'UPF en deuil après la mort d'un couple de plongeurs à Ahe

Rédaction Web

L’Université de la Polynésie est sous le choc après la mort d'un membre de l’équipe pédagogique et de sa compagne. Alexey Zykin, 32 ans y était professeur de mathématiques depuis 2013. Brillant, il dirigeait le laboratoire GAATI de l'Université. Sa femme, Tatiana Makarova, était doctorante en sciences de gestion et marketing.« C'est avec une indicible tristesse que nous vous annonçons les décès de notre collègue Alexey Zykin et de son épouse, Tatiana Makarova», écrit l’UPF sur sa page Facebook. Alexey « était une personne humainement très appréciée car toujours souriante, accueillante et amicale envers tous. Sa compagne Tatiana, fut une excellente étudiante en master management, puis une doctorante très prometteuse au sein du laboratoire GDI ».Tous deux ont perdu la vie samedi 22 avril dans un accident de plongée à Ahe au côté de leur instructeur, Gilles Demée. Ils effectuaient une plongée profonde à 60 mètres pour explorer une grotte. Trois autres plongeurs se sont inquiétés de ne pas les voir revenir à la surface. Ils ont été retrouvés décédés, coincés dans la cavité, un peu avant 16 heures.Une enquête judiciaire a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l’accident Une minute de silence et de recueillement en leur mémoire sera observée à l'Université lundi à 9 heures.