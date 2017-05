L'ONG Peace Boat veut un nouveau navire amiral

Rédaction Web

Venu plusieurs fois en Polynésie, notamment pour protester contre la reprise des essais nucléaires, le navire de l'ONG Peace Boat mène depuis 1983 des voyages de la paix à bord de navires transformés en universités flottantes.C'est lors de la COP 21, qui s'est tenu fin 2015 à Paris que l'ONG a annoncé son intention d'armer un nouveau bateau, "L’Ecoship". Selon le site Mer et Marine , ce navire dernière génération naviguera pour le compte de Peace Boat à travers le monde pour des voyages éducatifs.Il accueillera des expositions sur les technologies vertes et pourra aussi servir de laboratoire flottant pour des recherches sur les océans, le climat et les technologies marines respectueuses de l’environnement.Dans la continuité du développement durable qu’elle promeut, l’ONG a choisi de construire un bateau qui intègre toutes les dernières innovations éco-technologiques.10 mâts, des voiles couvertes de panneaux solaires, des revêtements de coques non toxiques, une propulsion duale GNL/MDO (NDLR la propulsion au GNL serait la solution la plus performante sur le plan économique et environnementale avec une réduction des émissions), une ferme solaire de 6000 m2 sur le pont supérieur pour une production de 750 kW, des batteries, un circuit fermé de traitement de l’eau et un système qui récupérera 80% de la chaleur produite. Si la lettre d'intention se transforme en commande, l'Eco Ship sera livré en 2020.