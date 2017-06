L' IFPS Mathilde Frébault fête ses 50 ans

Rédaction web avec communiqué

L’Institut Mathilde Frébault est un acteur majeur dans le secteur de la formation des professionnels de santé. Aujourd’hui, 90 étudiants suivent la formation d’infirmier et 20 la formation d’aide-soignant.Autrefois appelé « École territoriale d’infirmiers et d’infirmières », il est rattaché à la direction de la santé. Il est l’unique établissement de formation habilité sur le fenua à délivrer des formations conduisant au diplôme d’État d’infirmier et d’aide-soignant.Le personnel et les étudiants ont fêté ses 50 ans aux côtés du président et du ministre. Après l’accueil et les discours, les élèves ont présenté des ateliers axés sur les problèmes de santé en Polynésie.