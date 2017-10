L'Etat donne 160 millions Fcfp pour la reconstruction des équipements publics

Rédaction Web

Le Comité interministériel du Fonds de secours pour l’Outre-mer, qui est destiné à aider les collectivités afin de leur permettre de rétablir le fonctionnement des équipements publics essentiels comme les ponts, les routes, les réseaux d’adduction d’eau potable, la sécurisation des berges des cours d’eau, a décidé d’indemniser à hauteur de 160 millions de FCFP les dégâts causés par les intempéries de janvier 2017.René Bidal s'est déclaré satisfait et "heureux" que ce montant qu'il avait validé et adressé au Comité interministériel soit versé au Pays. A ce montant s'ajoute les 36 millions de Fcfp que la ministre des Outre-mer de l'époque, Ericka Bareigts , avait accordé dès le lendemain des inondations, afin de pourvoir aux besoins de première nécessité des sinistrés et des communes.C’est au total, 195 millions de Fcfp qui auront été apportés par l’Etat aux particuliers et aux collectivités sinistrées.