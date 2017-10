L'Ecole St Michel de Pirae organise deux cross pour ses élèves

Le cross de l'élémentaire se tiendra le 13 octobre au stade de la Fautaua, celui-ci de la maternelle le 18 octobre sur le terrain de la paroisse. Placés sous le slogan, "l'important c'est de participer" ces deux cross feront la part belle à tous les participants. Chaque coureur se verra récompenser, et cela peu importe son résultat

Une manière pour les parents d'élèves et l'école St Michel de récompenser les enfants pour leur participation, leur courage et leur motivation. Près de 450 cadeaux, jus et goûters seront ainsi distribués aux athlètes en herbe.