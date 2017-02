L'Australie investit plus d'1 milliard par an pour la surveillance du thon

Rédaction web

L'Australie versera plus de 11 millions de dollars soit 1.2 milliard de Fcfp annuellement pendant 30 ans pour financer la surveillance du thon dans le Pacifique. Un geste pour soutenir l'Agence des pêches du Forum des îles du Pacifique (FAA), dans sa gestion de la plus grande pêcherie thonière au monde, rapporte Radio Australie."Nous pourrons utiliser un ou plusieurs petits avions pour surveiller la région", a déclaré le directeur général de l'agence, James Movick. "Une surveillance aérienne supplémentaire nous permettra de surveiller les activités des petits bateaux comme ces bateaux bleus vietnamiens, tout en continuant d'améliorer nos capacités de surveillance du thon."James Movick a déclaré que le projet était déjà lancé et qu'il devrait être opérationnel d'ici juillet.