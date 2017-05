Kusitino MANUFEKAI rameur de la délégation de Wallis & Futuna

Depuis quand pratiquez-vous le va’a ?

On pratique ici le Va'a depuis les années 1990 jusqu'à aujourd'hui.



Comment vous préparez-vous ?

Ce sport est très polynésien différemment au foot ou au volley ball, un sport très complet également physiquement, c'est un sport très rassembleur aussi afin de travailler l'esprit d'équipe pour tout le monde de tous les classes sociales. Aussi Wallis et Futuna a eu plusieurs titres de champions du monde, surtout dans les courses de vitesses.



Pourquoi participer aux championnats du monde ?

On veut participer à ces championnats du monde de marathon car c'est la première édition et on remercie Reynald et son comité de nous aider afin que notre projet puisse se réaliser. Wallis et Futuna sera aligné uniquement sur les courses pour les Juniors Garçons c'est à dire la V1 15km et la V6 30km. Aussi, Wallis et Futuna essaiera de faire une bonne prestation car on aime plus ici les courses vitesses, je fais confiance à mes juniors.



Comment vous préparez-vous ?

On fait notre préparation physique surtout avec le footing et aussi des séances de musculation et on fait également des entrainements en mer sur V6 surtout et sur V1 pendant 1H ou 2H.



Dans quel état d’esprit êtes-vous à l’approche de l’événement ?

Mon sentiment général sur l'évènement est que je souhaite que ce sera une réussite pour le Va'a pour son développement surtout pour le Marathon et que le meilleur gagne.