Krystal Garcia représentera la France au Festival Olympique de la Jeunesse Européenne

Une belle récompense pour cette très jeune athlète ( 15 ans et demi ) qui est en métropole au Pôle France de Bordeaux, depuis à peine un an. Après son podium aux championnats de France Cadette , ses victoires en tournois et ses derniers bons résultats en European cup, les sélectionneurs français ont décidé de lui faire confiance pour cet événement majeur. Le Festival Olympique de la Jeunesse Européenne est une compétition multidisciplinaire ouverte à des jeunes de 14 à 18 ans sélectionnés par les 48 Comités nationaux olympiques européens, le FOJE, placé sous le patronage du CIO, comprend deux éditions : hiver et été.