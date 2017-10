Koh-Lanta, ce vendredi à 19h25

Dans l’archipel des Fidji, c’est l’heure des grandes explications entre séniors ! Leur pacte d’hier est devenu très fragile.



Et les jeunes tentent d’en profiter pour conserver leur place dans l’aventure. D’autant plus que deux aventuriers peuvent faire pencher la balance d’un côté comme de l’autre. C’est la grande incertitude dans le Pacifique Sud.



Entre la faim, les alliances, et les épreuves, il n’y a pas de repos pour les candidats de Koh-Lanta Fidji.