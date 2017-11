Koh-Lanta Fidji : un coup de poker se prépare sur le camp

A l’issue du dernier conseil, les aventuriers ont eu raison de Sébastien, lâché au dernier moment par Maxime.



Romain, Sandrine, Marguerite et Mélanie sont sous le choc de cette dernière élimination surprise, déçus par le nouveau revirement de leurs ex-alliés : Maxime et Fabian.



Romain est dépité de voir partir un aventurier fort comme Sébastien. Il réalise qu’il faut se méfier de tout le monde, même de ceux avec qui il a été proche dès le début.



Magalie a vu clair : les jeunes ne veulent plus se laisser guider par leurs aînés. Le pacte des Rouges est bel et bien terminé.



Mais attention, le vent tourne. Certains jeunes vont mettre en place une vaste opération de bluff sur le camp blanc. Les benjamins vont-ils réussir leur coup de poker ?