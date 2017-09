Koh-Lanta Fidji : les premières alliances vacillent

Au dernier conseil, c’est Marta qui a été désigné pour partir de l’aventure. Après ce verdict, Tugdual a mal dormi, attristé par le départ de Marta. Et surtout le Breton a bien compris que les jeunes de la tribu des Rouges étaient en danger face à des des anciens soudés.



Dans l'archipel des Fidji, jeunes et anciens cohabitent désormais au sein de chaque tribu. Mais l'affrontement des générations continue.



Les anciens restent fidèles à leur alliance du début d'aventure et profitent du paradis perdu pour entretenir ce pacte. Cette alliance va néanmoins connaître ses premiers couacs ! Les jeunes en profiteront-ils pour reprendre la main ?



Présenté par Denis Brogniart