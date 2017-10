Koh-Lanta Fidji : les Jaunes vont-ils se remettre de leur dernière défaite ?

Episode n°6



Initialement répartis par classe d'âge, les moins de 30 ans d'un côté et leurs aînés de l'autre, les aventuriers ont été mélangés il y a plusieurs jours pour composer deux nouvelles équipes. Depuis, jeunes et seniors cohabitent, apprenant à se connaître, toujours dans le cadre idyllique de l'archipel des Fidji.



Mais à mesure que les jours passent, les alliances du début de la compétition vacillent, d'autres se nouent et certains candidats cherchent à tirer leur épingle du jeu. Mais tous demeurent plus motivés que jamais à aller le plus loin possible.



Présenté par Denis Brogniart