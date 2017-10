Koh-Lanta Fidji : l'heure de la réunification a sonné

Après 21 jours d'aventure, tous les aventuriers se retrouvent sur un seul et même camp dans l'archipel des Fidji !



Les jeunes sont ravis de se retrouver. Entre les seniors, en revanche, ces retrouvailles sont plus glaciales.



Leur pacte, scellé en début d'aventure, menace de voler en éclats. La compétition devient individuelle et les grandes manœuvres stratégiques commencent dans le Pacifique Sud.





Présenté par Denis Brogniart