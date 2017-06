Koh-Lanta Cambodge : qui gagnera la Finale et remportera les 100 000 euros ?

Présenté par Denis Brogniart



Koh-Lanta Cambodge, une aventure qui a commencé le 10 mars sur TNTV avec en nouveauté l'arrivée d'une troisième équipe : les Bleus. Depuis, rebondissements et coups du sort se sont enchaînés sur les camps. Les aventuriers ont du braver les forces de la nature, la faim qui tenaille, la fatigue qui assomme, les blessures et surtout les alliances.



Après plusieurs semaines des privations et d'épreuves successives, Koh-Lanta Cambodge arrive enfin à son terme. Les quatre prétendants au titre vont se livrer un combat sans merci lors de l'exigeante épreuve d'orientation. Puis, trois d'entre eux s'affronteront sur les mythiques poteaux de Koh-Lanta… Qui sera le dernier en équilibre sur les poteaux ? Qui ira jusqu'au bout ? Qui seront les deux finalistes de cette épopée cambodgienne ?