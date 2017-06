Koh-Lanta Cambodge : qui accédera à la finale ?

Le jour se lève sur le camp des naufragés. Et Mathilde n'en revient toujours pas d'être encore là !



En effet, la benjamine de l'aventure était en danger au dernier conseil. Mais grâce à sa détermination, elle a trouvé in extrémis un collier d'immunité ! La jeune femme est ravie de se réveiller et de râper de la noix de coco. Malheureusement, Claire, sous le choc, a du quitter l'aventure la veille.



A l'issue de la soirée, vous découvrirez le nom des finalistes de ce Koh-Lanta Cambodge ! Mais aussi de celui ou celle qui connaîtra la terrible 5ème place et verra son flambeau s'éteindre aux portes de la finale… Entre joie et colère, espoirs et désillusions, rien n'est jamais acquis dans Koh-Lanta et certains vont en avoir l'impitoyable preuve. Qui ?



Produit par Adventure Line Productions

Présenté par Denis Brogniart