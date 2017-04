Koh Lanta Cambodge : l'aventure se poursuit sur Koh Rong

L'aventure se poursuit sur Koh Rong et les naufragés ne connaissent aucun répit. De coups de gueule homériques en rebondissements, elle est mouvementée!



Certains seront en grande difficulté au sein de leurs tribus respectives, d'autres vont être contraint à l'abandon…



Sur le camp bleu, Kelly a été éliminée au conseil mais Yves a peur de partir. Vexé, il continue de s'isoler des autres membres de la tribu. La communication est difficile chez les Takeo et le ton monte rapidement. Yves reproche à Frédéric d'être trop proche de Vincent, Claire et Mathilde et de ne plus être impliqué. Les frères ennemis se crient dessus sans arriver à se mettre d'accord... Vont-ils se réconcilier ?



Une épreuve à la sanction fatale va venir perturber le jeu…





Produit par Adventure Line Productions

Présenté par Denis Brogniart