Koh Lanta Cambodge : entre suspicions et confidences

Les naufragés ne sont plus que six sur le camp, Kelly et Corentin sont partis.



Après plus d'un mois de survie, le corps des aventuriers est mis à rude épreuve... Et pourtant, il va falloir tenir dans cette épreuve de résistance. Suspendus à une corde avec comme seul point d'appui un nœud pour les pieds. Autant dire que le mental sera un élément primordial dans cette épreuve, surtout quand on connait la récompense : une bonne douche et un brossage de dents !



Quand à l'épreuve d'immunité, celui ou celle qui la remportera sera intouchable au conseil.



Qui partira ? Qui continuera ? Les places pour la finale sont chères et c’est chacun pour soi !



Produit par Adventure Line Productions

Présenté par Denis Brogniart