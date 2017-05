Koh Lanta Cambodge : de nouveaux clans se créent

C'est le 27ème matin sur le camp réunifié et Clémentine est ravie ! La veille au conseil, elle a récupéré à moindre frais un collier d'immunité. En effet, Sandro a été éliminé au conseil et a remis son collier à Clémentine avant de partir. Clémentine est consciente qu'elle n'a pas gagné ce collier très fièrement. Elle a joué la comédie pendant 3 jours avant de voter contre lui au conseil. Tel un vrai stratège, elle ne voulait pas que Sandro sorte son collier...



Après les retournements de situation des derniers jours, les naufragés aspirent à plus de calme et instaurent la loi du mérite !



Mais rien n'est jamais si simple et de nouveaux clans se créent. Les cartes sont rebattues.





Produit par Adventure Line Productions

Présenté par Denis Brogniart