Koh Lanta Cambodge : 2 aventuriers vont s'affronter!

Au Cambodge,les aventuriers vont découvrir une bouteille surprise au bord de leur campement. Chez les bleus, c'est le choc ! Vincent lit le message qui se trouvait à l'intérieur de la bouteille : l'un d'entre eux va devoir affronter le représentant des rouges ! C'est un duel qui s'annonce épique.



Et attention, l'aventurier choisi aura son destin et celui de toute sa tribu entre ses mains... C'est un dilemme important pour les Takeo. Qui vont-ils désigner ? Qui partira à l'affrontement ? Et qui sera le représentant des rouges ?



Sur le camp des Rouges, le fort caractère et l'intransigeance d'un des aventuriers commence à diviser le groupe et à en énerver certains. L'unité va-t-elle voler en éclats ? Les aventuriers trouveront-ils assez de force pour dépasser les difficultés rencontrées au sein de chaque équipe ?



La météo est capricieuse, la fatigue s'accumule et le sort s'acharne. Le moral des Robinsons tiendra-t-il face à ces conditions ? Entre détresse, exploit et grand réconfort, l'aventure cambodgienne s'emballe.



Produit par Adventure Line Productions

Présenté par Denis Brogniart