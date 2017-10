Kneeboard : la championne du monde Karelle Poppke de retour ce soir à Tahiti

Le 3 octobre en Espagne Karelle Poppke a remporté les Championnats du monde ISA (International Surfing Association) de kneeboard en catégorie Open Women.En finale, le score était très serré. La Tahitienne a dû attendre que les derniers scores tombent après la fin de la série pour savoir si la victoire lui revenait.C’est la troisième fois que Karelle remporte ces championnats du monde. Elle avait s’était déjà imposée en 2013 et en 2015 auparavant.Cette victoire confirme le retour de l’athlète tahitienne au top. Elle sort d’une longue période de repos. Elle avait dû arrêter le surf à cause d’une blessure. Rappelons que la surfeuse excelle aussi bien en kneeboard, qu’en paddlesurf et en surf. L’année dernière, elle s’était notamment imposée au Ichinomiya Open au Japon.Karelle Poppke et l'ensemble de la sélection tahitienne seront de retour ce jeudi soir à Tahiti. Ils arriveront par le vol TN07. La sélection est c

omposée de 6 athlètes : Philippe Klima, Eimata Carroll, Tehei Tuahine, Stevens Pahape, Maui Sanford et Karelle Poppke.

Philippe Klima et Tehei Tuahine reviennent également récompensés. Ils sont arrivés chacun à la 3e place dans leurs catégories respectives...

