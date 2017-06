Kévin Céran-Jérusalémy remporte la Air Tahiti Race

Rédaction web avec Sports Tahiti

L'Air Tahiti Race s’est élancée ce samedi matin sur le rivage de Vaitupa à Faa’a. Plus de 120 rameurs ont pris la direction de la passe de Papeete pour 21 kilomètres. Pendant la course, il n’y a pas de détachement significatif. Hikutini Chevalier, Kévin Kouider et Tupuria King ont accéléré tour à tour. Le Néo-zélandais, qui était arrivé la veille sur le fenua, n’a pas souhaité attendre davantage avant de se mesurer aux aitos locaux : il a les championnats du monde de va a et le Te Aito en lune de mire !Dès la sortie de la passe de Papeete, Kévin Céran Jérusalémy creuse finalement l’écart avec Manutea Millon et Paiateuira Tamaitahio. Il accumule une centaine de mètres d’avance sur le reste des compétiteurs au niveau de la passe de Taapuna. Il franchit seul la ligne d’arrivée à Vaitupa. Cette victoire lui permet de se conforter dans sa position de favoris pour les prochaines compétitions.