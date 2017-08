KOH-LANTA FIDJI sur TNTV : le choc des générations

Présenté par Denis Brogniart



Durant 41 jours, 20 candidats, âgés de 19 à 56 ans, vont s’affronter dans des paysages d’une époustouflante beauté. Un endroit vierge de toute population qui le temps d’une émission accueillera les aventuriers de cette nouvelle édition.



Le choc des générations et le Paradis perdu pour pimenter le jeu

Les producteurs ont mis en place quelques nouveautés qui vont surprendre les candidats. En commençant par le choc des générations, des équipes homogènes réparties selon l’âge. Denis Brogniart nous en dit plus : « En schématisant un peu, on a d’un côté l’équipe des parents et de l’autre, l’équipe des enfants. Dans les familles, les téléspectateurs vont pouvoir facilement s’identifier à une équipe, faire des pronostics, s’amuser à parier sur les réactions de tel candidat ou tel candidat, pour s’apercevoir au final, qu’un homme de 56 ans peut aussi réagir comme un ado ! »



Et pour les afficionados des stratégies, ils seront satisfaits avec la venue d’une nouvelle règle: le Paradis perdu. Chaque semaine, un jaune et un rouge iront ensemble sur un îlot pour trouver un trésor. Durant 24 heures, ils vont devoir collaborer pour rechercher un coffre. Une première dans l’histoire de Koh-Lanta ! Surprises, conspirations, rebondissements, tout peut arriver.