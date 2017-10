KNKY à contre-courant jusqu'au 31 octobre à la galerie Winkler

Jusqu'au 31 octobre, KNKY expose à la galerie Winkler. L'artiste a pour habitude d'expérimenter dans la rue : affichage sauvage, stickers, graffitis... C'est comme cela que Vaiana Drollet l'a découvert : "Il s'est présenté à moi de façon très originale. Il y a quelques années, il a collé un sticker devant ma vitrine avec un détournement d'une oeuvre de Paul Gauguin : deux femmes assises avec une bulle comme dans les bandes dessinées et écrit : "c'est fini avec Paul". J'ai adoré. J'ai demandé qui était l'artiste. Et c'était lui", se souvient la galeriste.



Gauguin, Warhol, Banksy, KNKY a l'habitude de détourner des oeuvres. Son travail est fait à partir d'objets de récupération : papiers découpés, recyclés... Pour cette exposition, la 2e de l'artiste, KNKY se veut à contre-courant. "Je n'ai pas trouvé de muse si ce n'est une petite figurine fabriquée en Chine qui coute 0.99$ aux États-Unis. Elle représente une petite vahine qui, quand elle est au soleil, se met à danser. C'est un objet qui voyage dans le monde entier, qui a sa source en Polynésie et qui finalement est vendue dans un magasin à 0.99$... Et surtout c'est fabriqué en Chine. Et ça entretient le mythe", souligne KNKY. L'artiste s'est inspiré de cette figurine pour casser l'image de la vahine. "Il a voulu se dégager des symboles de la vahine alanguie, qu'on a l'habitude de voir. Il a mis d'ailleurs en affiche une vahine un peu forte", explique Vaiana Drollet.