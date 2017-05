Justice : prison ferme pour deux éducateurs coupables d’agressions sexuelles

J-B. C.

Ces agressions avaient été dénoncées par le directeur d’un foyer accueillant des jeunes placés après avoir recueilli le témoignage de l’un de ses pensionnaires qui avait participé à cette colonie.L’enquête des gendarmes avait démontré que quatre adolescents y avaient effectivement subi des attouchements mais aussi des fellations de la part des mis en cause dans ce camp organisé à la va-vite et où paka et alcool circulaient.Un centre qui ne proposait pas de réelles activités aux jeunes et dont certains des animateurs avaient été recrutés le jour même de son ouverture.Outre leur peine de prison, le tribunal a interdit aux deux éducateurs d’exercer à l’avenir une activité en relation avec des mineurs. Un troisième animateur a lui écopé de 2 années de prison avec sursis.Les noms de trois hommes seront également inscrits au fichier national des auteurs d’infraction sexuelle.Enfin, tous devront indemniser solidairement leurs quatre victimes pour un montant total de 2,8 millions de francs.