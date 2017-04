Justice : nouvelles gardes à vue dans l’affaire Dubaquier

J-B. C.

Les individus interpellés sont suspectés d’avoir joué le rôle de revendeurs dans ce supposé trafic de méthamphétamine, importée depuis les Etats-Unis. Tout comme un autre homme qui, le week-end dernier, a été mis en examen dans le dossier avant d’être placé en détention provisoire à Nuutania.Des perquisitions ont également été menées aux domiciles de ces personnes, certaines d’ores et déjà connues de la justice pour des faits similaires. Leurs gardes à vue pourraient durer 96 heures comme prévu par la loi en matière de trafic de stupéfiants. A l’issue de celles-ci, elles pourraient être présentées à un juge d’instruction.Cette affaire a débuté avec l’arrestation de l’entrepreneuse Mercedes Dubaquier, suspectée d’être à la tête d’un réseau de revente d’ice. Le 31 mars, la femme d’affaires, son mari et sa fille, ont été mis en examen pour trafic de stupéfiants , association de malfaiteurs et blanchiment de fonds. Tous trois ont été écroués à la maison d’arrêt de Faa’a pour la suite de l’enquête.