Justice : l’homme arrêté avec un Colt chargé reste à Nuutania

J-B. C.

Interpellé lors d’un contrôle routier à Tipaerui, le trentenaire, qui avait déjà fait de la prison pour trafic d’ice, se trouvait en possession d’un Colt, de 36 balles de calibre 38 spécial, de quatre téléphones mais aussi de plus de 6,5 millions de francs en liquide et de sachets en plastique.Devant les magistrats, ce lundi, son avocate a réclamé un délai pour préparer sa défense. Celle-ci a expliqué qu’une partie de la somme qu’il détenait provenait d’indemnités perçues par son client en raison d’une violente agression dont il avait été victime. Et que les millions restants avaient pour origine le trafic d’ice auquel il s’était livré par le passé.Quant à l’arme, l’avocate a indiqué qu’il l’avait acquise car il avait « peur pour lui ». « On sort bien difficilement du milieu de la drogue. La rumeur a couru qu’il avait un petit pactole et il a commencé à craindre pour son argent et son intégrité. Il se sent toujours menacé d’autant que certaines de ses connaissances à qui il doit de l’argent sont incarcérées », a -t-elle expliqué pour tenter d’obtenir la remise en liberté de son client jusqu’au procès.En vain. Il restera à Nuutania jusqu’à sa prochaine comparution prévue le 14 août.