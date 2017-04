Journée royale pour "Trésors de Tahiti"

Rédaction Web avec communiqué

Trésors de Tahiti a frappé fort au cours du Spi Ouest-France, à La Trinité-sur-Mer. Sixième au général à l’issue de la première journée, l’équipage de Polynésie française est remonté à la deuxième place de ce même classement. "Nos adversaires ont connu des résultats en dents de scie alors qu’on a réussi à être plus réguliers", souligne Teva Plichart, le skipper, enthousiasme malgré la fatigue accumulée après les efforts fournis.Constants pendant les manches de courses in-shore (2e, 4e, 4e), "Trésors de Tahiti" a impressionné lors du raid côtier où l’équipage a signé le deuxième temps. "Nous avons fait de bons réglages, le bateau était beaucoup plus facile", souligne Teva Plichart.Les Tahitiens ont surtout réussi à tirer le meilleur d’une météo idéale avec 8 noeuds dans la matinée et jusqu’à 15 noeuds dans l’après-midi. Pourtant, l’heure n’est pas au triomphalisme chez les "Trésors". "Même si il est réjouissant de signer de bons résultats, nous avons encore une belle marge de progression", souligne le skipper.L’objectif reste d’être au rendez-vous du Tour de France à la voile, en juillet prochain. La suite de la compétition au Spi Ouest-France, qui se conclura lundi 17 avril, sera une motivation supplémentaire pour s’améliorer. Deuxième avec quatre points d’avance sur les deux équipes ex-aequo à la troisième place, l’équipage tahitien espère néanmoins conserver son deuxième rang et vivre, dès dimanche 16 mars, une nouvelle journée en or.