Journée mondiale du donneur de sang

Le sang est une ressource précieuse, pour les traitements programmés comme pour les interventions urgentes. Il peut aider à prolonger la vie de patients souffrant de maladies mortelles et améliorer leur qualité de vie, et il est utilisé lors d’actes médicaux et chirurgicaux complexes.Le sang est également essentiel pour traiter les blessés dans les situations d’urgence de toutes sortes (catastrophes naturelles, accidents, conflits armés, etc.) et joue un rôle vital dans les soins maternels et périnatals.La campagne de cette année a donc pour thème: le don de sang dans les situations d’urgence. En situation de crise ou d’urgence, la réaction la plus naturelle consiste à dire: "que puis-je faire pour aider?" Le slogan de la campagne de 2017 est donc: "Que pouvez-vous faire?" et le message secondaire "Donner du sang. Donner maintenant. Donner souvent".Cette campagne souligne le rôle que chacun peut jouer pour aider les autres dans les situations d’urgence en donnant de son sang. Elle montre aussi qu’il est important de donner du sang régulièrement afin que les réserves soient suffisantes avant une situation d’urgence.Avant de donner son sang, il est conseillé de manger. Ne pas arriver à jeun et être bien hydraté. Buvez un demi-litre d'eau avant. L'eau gonflera les veines et le prélèvement se passera bien mieux et limitera le risque de malaise. Même si l'on ne connait pas son groupe sanguin, on peut donner son sang, les infirmières se chargeront de déterminer votre rhésus et vous le communiquera.