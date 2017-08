Journée historique pour TNTV

Rédaction web

Pour Mateata Maamaatuaiahutapu, directrice générale de TNTV, l'intérêt de la chaine à être diffusée en métropole réside dans le fait que par sa diffusion, TNTV va promouvoir la Polynésie dans les foyers de métropole."Nous sommes une chaine qui diffusons de belles images sur la Polynésie, et nous devons être utilisés comme un outil de promotion de notre destination. Il est clair que cela ne fait pas partie intrinsèquement de nos missions, mais si on peut participer au développement touristique du Pays, on le fait volontiers."Autre intérêt évoqué: créer du lien entre les Polynésiens installés en métropole ou en outremer. "Pour tous ceux qui souhaitent avoir des nouvelles du fenua, et pour ceux qui sont déjà venus en Polynésie et qui en garde un bon souvenir et qui veulent se tenir au courant de l'évolution de la Polynésie et de ce qui s'y passe."Si Free, pour l'instant, est le seul opérateur à diffuser TNTV via sa box, il sera rejoint au mois de novembre par Orange et Bouygues Télécom, ce qui représente environ 28 millions de foyers qui auront accès à TNTV. "C'est quelque chose d'énorme en matière de promotion pour la Polynésie" renchérit Mateata Maamaatuaiahutapu.Si le coût pour la chaine est infime, vu que tout transite via Internet, cela demande quelques manipulations techniques en amont, réalisées par notre équipe de techniciens, tels que le transcodage des fichiers. Mais tout le personnel de la chaine s'est senti impliqué."C'est une idée qui a germé comme cela, il y a quelques mois et tout le monde s'est impliqué dans ce projet, et, aujourd'hui, c'est une satisfaction de voir que notre travail sera visible en métropole".Journaux télévisés en reo maohi, en français, émissions produites localement, tout cela pour montrer que "Tahiti existe, la Polynésie existe, et que nous avons des compétences sur le fenua, en terme d'audiovisuel, car cela sera une vitrine pour les producteurs locaux, mais pas que cela. Ce sera aussi une vitrine pour nos agriculteurs, nos artisans etc.."Mais là où TNTV tire le plus de fierté, c'est dans le fait que ce sera la première fois qu'une chaine métropolitaine diffusera le journal en reo tahiti ou nos émissions en langue tahitienne. "Cela a été l'un des points de discussion important avec Free et les autres opérateurs. Il fallait que nos langues régionales puissent être entendues."Dernier projet et pas des moindres, la diffusion en direct sur les box de la Hawaiki Nui Va'a. "Nous travaillons actuellement sur ce projet. Avec le décalage horaire, il sera en métropole aux alentours de 20 heures, et c'est un horaire idéal pour suivre la course. Mais on ne veut pas s'arrêter là. On pense aux USA, au Canada qui sont intéressés pour avoir des images de la Polynésie. Tout cela, encore une fois va participer au rayonnement de la Polynésie à l'étranger."