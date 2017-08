Jour J pour les All In One

Malgré la fatigue et les nombreuses blessures engendrées par les répétitions, le crew tahitien garde le moral et espère faire bonne figure sur la scène de Phoenix . La chorégraphie qu'ils comptent présenter au jury est un mix de divers styles de danse avec quelques clins d'œil au fenua et quelques pas empruntés au ori tahiti comme le farapu.S'ils redoutent particulièrement les crew australien, néo-zélandais et coréen, il en est un avec lequel il vont devoir composer: le jury, qui, selon leur dire, "est très exigeant et sévère", mais, relativisent-ils, "C'est normal, c'est une compétition mondiale."S'ils ont peu de repos entre les répétitions, ils passent celui-ci à se soigner mutuellement, entorses et autres traumas, se détendre les muscles mis à contribution dans la piscine de l'hôtel où ils sont logés, puis manger et prier. "On pourra se reposer après la compète".Quant à l'ambiance, celle-ci est "super, ce n'est qu'échange partage et amour! On s'entraide on se motive on s'encourage"Preuve, s'il en est besoin, que All In One est bien une famille, Max récemment arrivé dans le crew pour remplacer au pied levé l'un des membres blessé, affirme que son intégration, "s'est faite de manière naturelle, les All In One intègrent et appliquent les cinq valeurs du hip hop à la lettre (love, peace, unity and having fun). J'ai été intégré, aidé, soutenu et encouragé par chacun des membres de l'équipe."Lui qui se déclare "impressionné par leur amour de la danse, leur partage, leur effort et leur volonté de fer" estime avoir beaucoup appris et progressé à leur contact, notamment grâce à Manava Akau, le leader, "qui est un homme vraiment passionné volontaire, avec de la créativité et qui sait s'occuper de ses danseurs."Une vrai famille avec le même objectif: installer Tahiti sur la scène mondiale du Hip Hop et rendre le fenua fier d'eux.